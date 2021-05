Désormais à la Roma, après un passage remarqué à Tottenham, José Mourinho n'est pas regretté à Manchester United. En tout cas, pas par Marcus Rashford. Le talentueux buteur anglais se sentait gêné aux entournures par les consignes très strictes du Portugais, lui qui apprécie la liberté dont il jouit depuis son départ, sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer.

Pas libres avec Mourinho

"Quand on est libre, je pense que c'est là qu'on joue notre meilleur football, a taclé l'attaquant anglais Red Devil pour BT Sport. Avec José, je dirais que tout était un peu du genre : 'tu joues là, toi tu joues là et toi tu joues là.' Vous pouvez faire le travail, mais c'était difficile pour moi de jouer mon meilleur football."



On se souvient que Paul Pogba avait tenu un discours similaire : "Mourinho ? Ce que j'ai aujourd'hui avec Ole est différent. Il ne va pas contre ses joueurs. Il peut ne pas les choisir, mais il ne les met pas à l'écart comme s'ils n'existaient plus. C'est la différence entre Mourinho et Ole. (…) Avant, j'avais une super relation avec Mourinho, tout le monde le voyait. Et le jour d'après, tu ne savais pas ce qu'il s'était passé. C'est une chose étrange qu'il y a eu avec lui et je ne peux même pas vous l'expliquer car je ne sais pas", avait taclé le Français sur Sky Sports il y a quelques semaines.



Mourinho est-il toujours "Special" ?