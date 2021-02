Manchester United : Rashford fait la Une du Time

En 2020, Marcus Rashford a déployé ses nombreux talents au-delà du terrain de football - où il est un joueur vedette de Manchester United et de l'équipe nationale d'Angleterre - pour répondre à une crise nationale: la faim des enfants.

Au cours d'une année qui nous a montré le pouvoir de travailler ensemble vers un objectif commun, il a été une force de galvanisation derrière l'union des gens à travers le Royaume-Uni dans le but de garantir qu'aucun enfant ne souffre de la faim. Sa détermination, sa résilience et sa persévérance ont été vraiment inspirantes. J'ai hâte de voir comment il poursuivra ce travail important", a écrit le septuple champion du monde de Formule 1.

.@LewisHamilton on @MarcusRashford: "In a year that showed us the power of working together toward a common goal, he was a galvanizing force behind uniting people across the U.K. in the effort to ensure that no child goes hungry" #TIME100Next https://t.co/tyvAbete4G pic.twitter.com/uPQ1tKCZ4S