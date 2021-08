L'international anglais a manqué le début de la saison après avoir récemment subi une opération pour régler un problème de longue date sur son épaule. Malgré ses problèmes de condition physique, Rashford faisait partie de l'équipe d'Angleterre qui a atteint la finale de l'Euro 2020, lors de la défaite contre l'Italie à Wembley.

Encourageant pour Rashford

Un peu plus de six semaines plus tard, le joueur de 22 ans est de retour sur le terrain à Carrington alors qu'il intensifie ses séances en vue de son rétablissement. Bien qu'il ne devrait pas revenir en équipe première avant le mois d'octobre, Rashford a pris part à des exercices de course à pied tout en effectuant un travail avec le ballon avec le staff. Le diplômé de l'académie mancunienne a marqué 21 buts dans toutes les compétitions la saison dernière, alors que United a terminé deuxième de la Premier League et a atteint la finale de l'Europa League. Dès son retour, il aura à cœur d'améliorer son score, les Red Devils étant déterminés à détrôner leur rival Manchester City dans la course au titre.