Manchester United : Rashford appelle à l'unité après le revers historique

Ce dimanche, les joueurs de Liverpool ont infligé une raclée sans précédent à leurs rivaux de Manchester United. À Anfield, Cody Gakpo a inscrit le premier d'un festival de buts dès la 43ème minute de jeu. Petit à petit, les hommes de Jürgen Klopp ont fait monter le score avec non pas un, ni deux, mais sept buts inscrits dont six en deuxième période. Plus qu'un revers, les Red Devils ont pris une véritable claque sur la pelouse d'Anfield. Ce lundi, l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford a pris la parole sur son compte Twitter et appelle à l'unité.

"J'aimerais que nous puissions jouer un match aujourd'hui pour essayer d'arranger les choses" a-t-il partagé. "Le résultat est ce qu’il est, nous ne pouvons plus rien y faire. Mais nous ne devons pas le laisser définir notre saison. Nous devons avoir confiance en notre méthode et rester soudés." a conclu Rashford.