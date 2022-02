Manchester United : Rangnick, objectif quatrième place

ℹ️ Our interim boss has revealed two first-team Reds will miss #MUNBHA...#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) February 14, 2022

"Je pense que c'est ce que nous pouvons obtenir de mieux"

Fred pourrait être disponible pour la rencontre alors qu'il a effectué son retour à l'entraînement après avoir contracté le Covid-19. En revanche, Edinson Cavani (problème à l'aine) et Nemanja Matic (blessure au tibia) sont forfaits.

Manchester United n'est pas au mieux.. Alors avant la réception de Brighton à Old Trafford, ce mardi afin de disputer un match en retard de la 18ème journée (21h15), Ralf Rangnick a fixé un objectif clair pour les partenaires d'un Cristiano Ronaldo muet devant le but lors des 6 derniers matchs consécutifs, une première depuis 13 ans dans sa carrière.Actuellement 5ème de Premier League avec 40 points, Manchester United ne possède qu'une unité de retard sur West Ham, 4ème, et 7 sur Chelsea, 3ème avec également un match en moins à disputer. Pour Ralf Rangnick, donc, son équipe devra effectuer les efforts nécessaires afin de finir à la quatrième place de cette Premier League 2021-2022.Il n'y a rien d'autre. Oui, la Ligue des Champions, en espérant passer au prochain tour, ce qui n'est pas non plus facile (opposition face à l'Atlético de Madrid en 8ème de finale, ndlr). Mais dans le championnat actuel, c'est la quatrième place. C'est notre ambition. C'est tout, c'est ce que nous devons atteindre et c'est ce que nous visons".