Le manager de Manchester United, Ralf Rangnick, estime que son équipe n'a pas tiré suffisamment profit des 25 premières minutes de son match de Premier League contre Everton, samedi, et n'a pas trouvé le moyen de marquer après que les Toffees l'aient fait. Anthony Gordon a inscrit le seul but du match, pour Everton, à la 27eme minute, et Rangnick affirme qu'à partir de ce moment-là, United n'a fait que courir derrière le score.

Un manque de confiance à MU

"Chaque fois que nous marquons le premier but, même dans le passé, je pense que nous avions assez de confiance et nous avons gagné la plupart de ces matchs. Lorsque vous concédez le premier but vous-même, nous devons dire que nous avons perdu un peu de notre sang-froid, de notre élan. Peut-être aussi un peu de notre confiance. Au bout du compte, si vous ne marquez pas de but contre Everton, et tout le respect que je dois à Everton, c'est une bonne équipe, mais si vous ne marquez pas contre une équipe qui a encaissé trois buts contre Burnley, au bout du compte, vous ne pouvez pas espérer en tirer quelque chose", a déclaré Rangnick.