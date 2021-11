Manchester United : Rangnick futur entraîneur ?

Rangnick coach jusqu’en fin de saison puis deux ans comme dirigeant ?



EXCLUSIVE: Manchester United have agreed to a deal with Ralf Rangnick to appoint him as interim manager.

The 63-year-old German ‘godfather’ of modern coaching will join #MUFC on a six-month contract.



✍️ @lauriewhitwell, @David_Ornstein



More: https://t.co/6OIQPB8OHD pic.twitter.com/PjdUxZCI2S



— The Athletic (@TheAthletic) November 25, 2021

Les choses bougent à Manchester United et il ne se passe pas un jour quasiment sans que le club ne fasse parler de lui dans l’actualité depuis de nombreuses semaines. Il y a évidemment eu le retour de Cristiano Ronaldo, douze ans après, l’été dernier. Les nouveaux exploits, répétés, de l’attaquant portugais ont fait parler, tandis que chaque match dirigé par Ole Gunnar Solskjaer était largement commenté. Ce n’est plus le cas, puisqu’après une nouvelle défaite piteuse (1-4 à Watford, samedi dernier) a précipité le départ du technicien norvégien.Limogé officiellement dimanche, l’ancienne gloire de MU a laissé la place à l’intérimaire Michael Carrick. Pour sa première en tant que « numéro un », l’ex-milieu des Red Devils a assuré en revenant vainqueur de Villarreal (2-0), mardi, et surtout qualifié le club pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais pour autant, le club mancunien compte se doter d’un véritable entraîneur en chef jusqu’à la fin de saison en attendant l’arrivée en juin prochain d’un coach sur un nouveau projet de plusieurs saisons.Plusieurs entraîneurs auraient été auditionnés ces derniers jours comme Rudi Garcia, Ernesto Valverde ou Ralf Rangnick selon certains bruits. Et finalement, le dernier cité serait l’heureux élu. Actuellement responsable des sports et du développement au Lokomotiv Moscou, Rangnick devrait devenir l’entraineur de Manchester United pour six mois selon The Athletic après avoir trouvé un accord avec le club. Son contrat serait en outre assorti d’un poste de dirigeant sur deux autres années. Dans l’attente de son permis de travail, comme cela se passe en Angleterre, le technicien allemand de 63 ans ne pourrait pas figurer sur le banc de MU, dimanche sur le terrain de Chelsea en Premier League.