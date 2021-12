Manchester United : Rangnick effectuera ses débuts dimanche

Find out when our new interim boss will address the media for the first time.. 🎙👀#MUFC

Manchester United s’est doté d’un nouvel entraîneur depuis lundi, officiellement. La « plaisanterie » Ole Gunnar Solskjaer, en manque de résultats depuis plusieurs semaines, a pris fin et après un nouveau revers contre Watford (1-4) en Premier League, l’ancien glorieux attaquant de MU a été remercié. Les dirigeants des Red Devils ont décidé de nommer Ralf Rangnick jusqu’en fin de saison avant d’installer un nouveau technicien l’été prochain pour, idéalement, plusieurs saisons (Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane, Roberto Mancini ?).Le coach allemand, qui était directeur sportif au Lokomotiv Moscou, a répondu favorablement au prestigieux club anglais mais il a dû patienter pour effectuer ses débuts. Ce jeudi soir, il ne sera pas sur le banc mancunien lors du choc contre Arsenal en championnat d’Angleterre, Michael Carrick poursuivant son intérim. Car Rangnick n'avait pas encore tous les visas nécessaires afin de rejoindre la Grande-Bretagne et y exercer son métier, en raison des formalités administratives classiques liées au permis de travail, mais également à cause des nouvelles restrictions provoquées par le Covid-19.Mais le souci est réglé ! Rangnick a reçu son permis de travail au Royaume-Uni selon une annonce réalisée jeudi par Manchester United. Le technicien allemand de 63 ans va donc prendre officiellement ses fonctions à la barre des Mancuniens et effectuera ses grands débuts sur le banc durant le week-end prochain. Il sera là dimanche (15 heures) pour de la réception de Crystal Palace en Premier League. Manchester United reste sur un bon match nul sur le terrain de Chelsea (1-1), dimanche en PL, et un succès à Villarreal en Ligue des Champions (2-0).