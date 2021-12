Manchester United : Rangnick balaye la rumeur Haaland et évoque le recrutement

Michael Carrick a terminé sa courte aventure de coach principal de Manchester United par une belle victoire contre Arsenal jeudi soir (3-2). Désormais, la page est tournée et Ralf Rangnick peut commencer à écrire son histoire avec les Red Devils. Le technicien allemand, qui s’est engagé comme coach intérimaire avant de prendre, sauf changement, un rôle de consultant en fin de saison, a ainsi été présenté à la presse vendredi. Et les journalistes anglais sont évidemment revenus sur la rumeur évoquant une clause dans son contrat : un chèque de 10 millions d’euros s’il parvenait à faire venir Erling Haaland au club.

🛬 Just landed: our first interview with Ralf Rangnick 👀



Time to hear all about our new interim manager's football philosophy from the man himself 🧠💯#MUFC