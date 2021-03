C'est avec son franc-parler habituel que le fantasque Mino Raiola a fait le point sur les dossiers chauds du moment, cette semaine, dans un entretien accordé à The Athletic. Agent d'Erling Haaland, mais aussi de Zlatan Ibrahimovic ou encore Paul Pogba, l'Italo-Néerlandais a évoqué la situation du champion du monde français. Annoncé sur le départ, Pogba n'aura pas de difficulté à rebondir. «Pogba a un attrait fantastique dans le monde entier. J'ai entendu du côté de Manchester qu'il était très courtisé, également de la part de Solskjaer. Aujourd'hui, si quelqu'un me demande : 'Pouvez-vous trouver un club pour Paul?', Je pourrais emmener mon neveu de 5 ans et trouver un club de grande envergure pour Paul ».

" Je m'en fous si je ne fais jamais un autre joueur avec Man Utd "



Avec son sens de la punchline habituel, Raiola n'a pas hésité à distribuer les tacles. Après ses propos polémiques il y a quelques mois - il avait déclaré que Pogba n'a plus d'avenir à Manchester United -, Mino Raiola s'est mis à dos les décideurs de l'institution mancunienne. «Je m'en fous si je ne fais jamais un autre joueur avec Man Utd. Je ne suis pas entre leurs mains. Je suis indépendant !". Enfin, dernière cible de Raiola : Pep Guardiola. Une nouvelle fois. Le technicien catalan étant l'un des "ennemis avérés" de Zlatan Ibrahimovic... "Guardiola? J'ai fermé le livre il y a longtemps. Tout le monde sait ce que je pense de lui personnellement. Il peut lui aussi dire ce qu'il pense de moi personnellement. »