Chronique d'un divorce annoncé. Dans des propos accordés au média italien Tuttosport, dont le premier extrait a fait sensation, Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, a précisé sa pensée sans prendre de gants. Il annonce tout simplement, en plein mois de décembre, le départ prochain du milieu de terrain français de Manchester United. "Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Il vaut mieux parler clairement, regarder devant soi et ne pas perdre de temps à chercher des coupables :Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air", tonne ainsi le célèbre agent.Raiola rappelle au passage aux dirigeants mancuniens qu'ils ont tout à perdre en gardant le joueur au delà de l'été prochain : "Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est qu'il soit vendu lors du prochain mercato d'été. Sinon, le club d'Old Trafford, avec lequel les relations sont excellentes, sait très bien qu'il risquerait de le perdre à zéro, puisque pour l'instant, le joueur n'a pas l'intention de prolonger le contrat, assène ainsi Raiola. Si quelqu'un ne comprend pas cela, par conséquent, il ne comprend pas grand chose au football.Une déclaration on ne peut plus limpide, qui mettra forcément en éveil les plus grandes écuries du football à travers de l'Europe, de Turin, à Madrid. En passant par Paris ?