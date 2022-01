Ralf Rangnick est actuellement en charge de l'intérim à Manchester United, mais les performances et les résultats n'ont pas été au rendez-vous et le club commence à perdre pied dans la course au top 4. Les supporters mancuniens sont de plus en plus mécontents de la situation du club et l'ancien Gunner Paul Merson pense que Graham Potter serait un bon choix et un bon ajustement pour le club. Le célèbre consultant estime en outre que ce serait un pas en avant par rapport à Brighton, que Potter dirige actuellement.



Merson vote Potter à Manchester



"Je suis un grand fan de Potter", a déclaré Merson à Sky Sports. "Je pense qu'il joue un football brillant. Si j'étais à Manchester United, je regarderais Potter. La façon dont ils jouent leur football. Ils n'ont pas la qualité des joueurs de Manchester United. Et ils jouent un super football. Si j'étais United. Je le surveillerais. Je me dirais "pourquoi ne pas aller le chercher ?"