Manchester United : Quel avenir pour Paul Pogba ?

18 - Paul Pogba est impliqué sur 18 buts en Premier League depuis qu'Ole Gunnar Solskjaer est devenu l'entraîneur de Manchester United (10 buts, 8 passes décisives), seul Sergio Agüero fait aussi bien dans l'élite anglaise sur cette période. Patron. #MUNCHE pic.twitter.com/DJL6vPH4j2

Raiola clarifie la situation

Paul Pogba est à la croisée des chemins. Un peu plus de trois ans après son retour à Manchester United, le Français semble avoir besoin d’un nouveau défi dans sa carrière, alors que son club stagne depuis quelques saisons. Piste numéro une cet été de Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, pour renforcer son milieu de terrain et lancer une nouvelle ère, l’ancien de la Juventus Turin est resté dans le nord de l’Angleterre faute d’accord entre les différentes parties. Précieux lors de la 1ere journée de Premier League à Old Trafford contre Chelsea (4-0), avec ses deux passes décisives, la « Pioche » semblait repartir tambour battant à un an de l’Euro 2020 et avoir également accepté d’être conservé par les Red Devils. Malheureusement pour lui, l’intéressé a rapidement être contraint à l'arrêt et traîne depuis mi-septembre différentes blessures aux chevilles. Depuis le début de la saison, il n’a ainsi pu participer qu’à six matchs toutes compétitions confondues.Forcément, Manchester United aimerait conservait son champion du monde français. Si la presse anglaise croit savoir que le club est tout de même résigné à perdre son joueur, Ole Gunnar Solskjaer espère pouvoir compter sur Pogba encore quelques mois. « Il ne sera pas vendu en janvier », a ainsi lancé récemment l’entraîneur norvégien devant les médias. Interrogé sur le sujet, Mino Raiola, l’agent du Français, a fait le point. « Paul s’est vraiment senti comme à la maison en revenant à Manchester United. Il aurait pu aller ailleurs mais il a choisi avec son cœur. Paul est vraiment quelqu’un de bien. Il veut gagner des titres et il adorerait le faire avec Manchester United », a reconnu l’Italo-Néerlandais dans le Telegraph. Une sortie pour mettre la pression sur le club anglais, obligé de revoir ses ambitions à la hausse pour espérer le conserver. Fraîchement remis de sa blessure, Pogba sera de retour dans le groupe mancunien ce dimanche pour le déplacement à Watford. Pour le reste, son avenir reste toujours aussi incertain mais devrait encore s’inscrire du côté de l’Angleterre pour au moins quelques mois de plus...