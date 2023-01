Manchester United prend sa revanche sur City !

Manchester United prend sa revanche ! Quelques mois à peine après l'humiliante défaite 6 buts à 3 en début de saison, les hommes d'Erik Ten Hag se sont imposés face à Manchester City dans un match bien plus équilibré (2-1). Grâce à cette victoire, les Red Devils recollent à un point de leur adversaire du jour et grimpent sur le podium. Ten Hag avait retenu la leçon. Le Néerlandais a opté pour un plan de jeu beaucoup plus défensif afin d'exploiter les contres et les erreurs adverses. Même quand City ouvrait le score par l'intermédiaire de Grealish, à peine entré en jeu (60ème), Manchester United restait fidèle à son idée de jeu.

Et cela a payé puisque dans le dernier quart d'heure, les coéquipiers de Raphaël Varane ont inscrit deux buts coup sur coup sur des transitions offensives. Bruno Fernandes a d'abord égalisé (79ème) avant que Marcus Rashford, l'homme en forme côté United, n'achève son adversaire (83ème). Un résultat qui pourrait permettre à Arsenal, leader au classement, de s'envoler encore un peu plus vers le titre. En cas de succès ce week-end, les Gunners auraient 8 points d'avance sur City son dauphin.