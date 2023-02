Manchester United pourrait rester dans la famille Glazer

Troisième de Premier League, Manchester United est en vente depuis le 22 novembre dernier. Après 17 ans sous pavillon américain avec la famille Glazer, les Red Devils devraient changer de main dans les prochains mois. Plusieurs personnalités ont déjà fait part de leur intérêt pour racheter le club mancunien. C’est le cas de Jim Ratcliffe, l’actuel propriétaire de Nice et du Groupe Ineos. Mais ce dernier pourrait se faire doubler par les actuels détenteurs de Manchester United.

En effet, selon The Sun, Avram et Joel Glazer pourraient formuler une offre à leur frères et sœurs pour conserver le club entre leur main. Ces derniers veulent continuer à garder une participation majoritaire dans le club anglais. Pour rappel, la banque d’affaires new-yorkaise Raines en charge de la gestion de la vente du club étudie les offres de rachat jusqu’à la fin de cette semaine.