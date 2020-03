Manchester United : Pourquoi les Red Devils ont recruté Ighalo ?

Si Odion Ighalo ressemble fort à un « panic buy », comprendre un achat en panique faute de mieux, le Nigérian a tout de même un beau CV son actif. En effet, avant de partir en Chine où il a empilé les buts pendant deux saisons avec Changchun Yatai, puis un an avec Shanghai Shenhua, l’attaquant avait notamment fait les beaux jours de Watford durant deux saisons, avec 35 buts en Premier League à son compteur. En quête d’un renfort offensif, suite entre autres à la longue blessure de Marcus Rashford, Manchester United a donc logiquement décidé de se tourner vers un profil familier et ainsi d’obtenir le prêt d’Ighalo pour la fin de saison. Un profil visiblement étudié depuis longtemps du côté des Red Devils. Un rêve devenu réalité pour Ighalo

S’il passait une fin de carrière tranquille en Chine, Ighalo n’a pas dû hésiter longtemps quand une proposition de Manchester United lui est parvenue. En effet, l’intéressé ne cache pas son amour pour le club qui a dominé le début du 21eme siècle en Angleterre. « Je suis très heureux. Je veux d’abord remercier Dieu d’avoir fait de ce rêve une réalité. (…) J’ai soutenu l’équipe quand j’étais jeune. (…) Quand j’ai joué contre Manchester United à Old Trafford, cette émotion est là, parce que c’est mon rêve », confiait d’ailleurs l’intéressé au moment de sa signature, sur le site officiel du club. A Lagos d’où il est originaire, le nouveau numéro 25 vibrait au rythme des exploits de Dwight Yorke et Andy Cole, dont il est très fan. Ighalo, le nouveau Cantona ?

Pas attendu pour révolutionner l’attaque de Manchester United, le Nigérian aura cependant la tâche d’assumer un rôle dans la rotation offensive du club pour les derniers mois de la saison. « Ighalo n’a rien à perdre, personne ne s’attend à quelque chose d’incroyable de sa part, donc on ne sait jamais. Il y a très longtemps, le club a signé un certain Français (Eric Cantona), dont personne n’attendait grand-chose et il a fini par les propulser vers l’une des saisons les plus réussies de tous les temps », a tenu à rappeler dernièrement Mark Bosnich, l’ancien gardien australien des Red Devils. C’est sans doute tout le mal que les supporters du club lui souhaitent. Pour l’heure, en cinq apparitions, Ighalo a marqué une fois. Ce jeudi, contre le Derby County de Wayne Rooney (à 20h45, sur beIN SPORTS 1) en FA Cup, l’attaquant devrait surement avoir sa chance.