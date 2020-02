Manchester United porte plainte contre The Sun

Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy

— Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020

Une plainte déposée auprès de l’IPSO

Le 28 janvier, des supporters du club de Manchester United ont jeté des engins pyrotechniques dans la propriété d'Ed Woodward, le vice-président exécutif du club mancunien. Heureusement pour lui, Woodward et sa famille n’étaient pas présents dans leur demeure au moment des incidents. Manchester United a décidé de riposter en portant plainte contre le tabloïd The Sun, qu’il estime avoir été informé à l’avance de l’action prévue par les supporteurs en colère.Dans une plainte déposée auprès de l’indépendant Press Standars Organisation (IPSO), le club mancunien estime que "le journal The Sun avait été informé à l'avance de l'attaque envisagée, qui comprenait des dommages criminels et une intention d'intimider, et que le journaliste était présent en l'occurrence. La qualité des images accompagnant l'histoire indique qu'un photographe était également présent. Non seulement le journaliste a manqué au devoir fondamental d'un membre responsable de la société de signaler un crime imminent et d'éviter tout danger potentiel ou dommage criminel, mais sa présence a à la fois encouragé et récompensé les auteurs. Nous pensons qu'il s'agit d'une violation manifeste du code des rédacteurs en chef de l'IPSO et de l'éthique journalistique."Pour rappel, Ed Woodward est en proie à de nombreuses critiques du coté des fans d'United. Un chant « il va mourir, Ed Woodward va mourir » a également été entendu lors de la défaite à domicile des Red Devils face à Burnley, le 22 janvier dernier.