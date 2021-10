Paul Pogba a commencé la saison dans une forme dévastatrice. Samedi, le milieu de terrain de Manchester United a délivré deux nouvelles passes décisives, portant son total pour la saison à sept en seulement quatre matches - un record en Premier League. Pogba, qui est dans la dernière année de son contrat avec Manchester United, aurait fait pression pour quitter le club plus tôt cet été, mais des rapports ont maintenant fait surface suggérant que le milieu de terrain cherche à prolonger son séjour à Old Trafford.

"Une forme dévastatrice"

Dans le dernier épisode du podcast UnitedOnMyMind sur Facebook Live, Mike Parrott, rédacteur en chef de Fan Brands, était accompagné de Casey Evans, journaliste et spécialiste de Manchster United, pour discuter de tout ce qui concerne United. Pogba était en tête de liste des sujets abordés. "J'aimerais qu'il reste. Au bout du compte, c'est un très bon joueur."

"Il a 28 ans, il va être dans la fleur de l'âge, avec sept passes décisives en quatre matches, ce qui est énorme. "C'est une très bonne forme et s'il continue comme ça, il va battre des records. Nous l'avons vu auparavant, certains joueurs ont obtenu 16 passes décisives dans une moitié de la saison, puis trois dans la seconde. Je pense que c'est un grand joueur créatif, je pense qu'il est un grand élément de l'équipe et si nous pouvons le faire rester et qu'il veut rester et jouer au football avec tous les autres, alors je suis plus qu'heureux de dire que nous devrions lui donner un nouveau contrat."