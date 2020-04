Consultant influent après avoir été un protagoniste du grand Manchester United de Sir Alex Ferguson, Paul Scholes s'est prononcé sur Paul Pogba. L'ancien joueur de la Juve est souvent critiqué pour ses velléités de départ et son manque d'implication chez les Red Devils. Mais Pogba a trouvé un allié chez Scholes, qui le compare à un certain Steven Gerrard.

Scholes compare Pogba à Steven Gerrard

"J'ai joué un peu avec Paul et tout le monde connaît son talent. Il a été brillant pour la Juventus, brillant pour la France en Coupe du monde et très bon parfois aussi ici. Il peut tout faire en tant que milieu de terrain et vous le compareriez probablement à Steven Gerrard avec le rythme, la puissance, l'habileté. Il peut absolument tout faire", a confié Scholes au podcast officiel de United.



Pogba a récemment admis qu'il s'inspire de joueurs comme Scholes pour améliorer son jeu. "D'accord, je dois travailler dur et j'ai encore beaucoup à faire. Pirlo et Scholes, ce sont des milieux de terrain qui contrôlent le jeu, les joueurs à regarder, et j'ai beaucoup appris d'eux. J'ai commencé comme attaquant, puis n°10 puis n°6. Dieu merci, je ne suis pas allé en défense centrale ! C'est parce que je voulais trop toucher le ballon".