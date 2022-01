Paul Pogba n'a plus que six mois à tirer sur son contrat avec Manchester United et alors que des rumeurs ont récemment circulé selon lesquelles les Red Devils lui auraient proposé un nouveau méga contrat, le représentant du Français a démenti ces affirmations. Des rapports avaient circulé sur un potentiel nouveau bail de l'ordre de 500 000 livres par semaine (598 000 euros) dans le but de convaincre Pogba de rester à United au-delà de l'été.

Pas de prolongation en vue

Cependant, il semble que ce ne soit pas le cas si l'on en croit la déclaration publiée par le porte-parole de Pogba. "Pour clarifier les rapports des médias, Paul ne s'est pas vu offrir un nouveau contrat ces derniers mois, a déclaré le porte-parole au Daily Mail. Paul est entièrement concentré sur son rétablissement de sa blessure dans le but d'aider l'équipe dès que possible".