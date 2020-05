Manchester United : Pogba - Fernandes, duo d'avenir ?

« Les bons joueurs peuvent toujours bien jouer ensemble »

Manchester United a frappé un grand coup sur le marché des transferts en recrutant Bruno Fernandes au mois de janvier. Le milieu de terrain a été impliqué sur cinq buts en autant d'apparitions en Premier League. Un rendement qui redonne enfin de l'espoir à Old Trafford et aux anciennes gloires du club comme Paul Scholes Alors que des rumeurs de départs entourent toujours la situation du Français, de nombreux observateurs espèrent une association Fernandes-Pogba sur le long terme.

Ole Gunnar Solskjaer est peut-être le plus impatient. Il connaît l'importance de la Pioche. Et selon lui, l'arrivée du milieu offensif du Sporting Lisbonne ne pourra que lui être bénéfique. « Les bons joueurs peuvent toujours bien jouer ensemble » a rappelé le Norvégien au micro de Sky Sports. Celui qui a recruté Bruno Fernandes car il avait besoin d'un milieu de terrain capable de bien se projeter et de faire la différence offensivement, pourrait avoir deux joueurs dans ce style. Une aubaine qui pourrait se traduire avec un jeu enfin séduisant. Jaap Stam en est convaincu.

Pour l'ancien Mancunien, les deux joueurs sont faits pour s'entendre. « Pogba est un joueur créatif, qui veut jouer un peu à sa manière, et parfois il faut lui donner ce petit peu de liberté. Si vous regardez Fernandes, Pogba et McTominay, je pense que ces trois ensemble au milieu de terrain pourraient être très intéressants. Fernandes pourrait jouer comme milieu de terrain et Pogba pourrait jouer comme l'un des deux éléments d'un milieu à plat. »



Un équilibre qui semble idéal

Cette association pourrait faire des étincelles. Paul Pogba aurait une pression en moins et pourrait rappeler à tout le monde qu'il est un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Son activité à la récupération et à la distribution pourrait permettre à Bruno Fernandes de se concentrer sur ses tâches offensives et d'avoir une efficacité plus importante. Le surnombre offensif pourrait aussi être plus fréquent grâce aux chevauchées du champion du Monde et la polyvalence du Portugais.

Sur le papier, l'équilibre semble être idéal. A 25 et 27 ans, ils peuvent encore progresser et permettre à Manchester United de revenir au premier plan. Mais pour cela, Paul Pogba doit être débarrassé de ses problèmes à la cheville et rester mancunien au-delà de l'été. Une autre épreuve sur le marché des transferts pour une formation qui a envie de revenir au premier plan.