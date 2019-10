Mais qu'arrive-t-il à Paul Pogba ? Depuis un coup reçu sur la malléole, fin août, lors d'un déplacement à Southampton, le milieu de terrain de Manchester United n'a joué que deux matches avec son club, fin septembre, avant de vite retourner à l'infirmerie. Et à en croire Ole Gunnar Solskjaer, son retour sur les terrains n'est toujours pas d'actualité.

"Je ne pense pas qu'on le verra avant décembre, il va être absent un bon moment, a confié le manager des Red Devils, dimanche, après la victoire à Norwich (1-3). Il a besoin de temps pour récupérer totalement. Donc pas de retour avant le match de Sheffield, juste après la trêve internationale, et probablement pas avant décembre. Je ne suis pas médecin, mais il a une blessure qui doit être soignée. C'est plus la cheville que le pied."

La blessure de Pogba a l'air assez complexe, d'autant que Manchester United est peu enclin à communiquer sur le sujet. Le champion du monde était parti début octobre à Dubai pour entamer sa guérison, avant de revenir en Angleterre il y a une dizaine de jours. Il a été aperçu à l'entraînement samedi, en tenue, mais sans effectuer une séance complète.

C'est forcément une mauvaise nouvelle pour son club, malgré une belle remontée au classement (7e) après la victoire de dimanche. C'est aussi un coup dur pour l'équipe de France puisque, selon Solskjaer, Pogba manquera donc le rassemblement du mois de novembre, et les rencontres contre la Moldavie et l'Albanie. Il avait déjà fait défaut en septembre et en octobre aux Bleus, qui sont heureusement plutôt bien équipés dans ce secteur de jeu (Kanté, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Ndombele...).