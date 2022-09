Jordan Pickford, qui a rejoint Everton en provenance de son club d'origine Sunderland en 2017 pour 30 millions de livres sterling, n'a plus que deux ans à tirer de son contrat actuel à Goodison Park.

Pickford pour remplacer De Gea

L'international anglais a connu des fortunes diverses lors de son passage sur le Merseyside. Mais bien qu'il se soit imposé comme le premier gardien de but de l'Angleterre sous la direction de Gareth Southgate, Pickford s'est attiré de nombreuses critiques pour son empressement excessif et sa capacité à faire des erreurs pendant son séjour chez les Blues.



Selon le Telegraph, United considère Pickford comme un remplaçant potentiel de David de Gea. Le contrat actuel de l'Espagnol expire l'été prochain, mais United a la possibilité de le prolonger d'une année supplémentaire s'il le souhaite.