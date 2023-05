Manchester United: Phil Jones va quitter le club cet été

Alors qu'il n'a pas disputé le moindre match avec Manchester United cette saison, Phil Jones va quitter les Red Devils à l'issue de son contrat, cet été. Ce vendredi, le club a annoncé le départ de son défenseur central, dont le contrat arrivera à son terme en juin prochain.

12 ans à United

Arrivé à Manchester United en 2011, Phil Jones n'est jamais parvenu à réellement s'imposer dans l'effectif mancunien. Champion d'Angleterre en 2013 lors de la dernière saison de Sir Alex Ferguson au club, l'international anglais n'a pas été épargné par les blessures récemment. Alors qu'il n'entre plus dans les plans d'Erik Ten Hag, il a "notamment connu 229 apparitions pour les Red Devils et a marqué six buts", indique le club dans son communiqué. S'il ne quitte pas Manchester de la meilleure des manières, Phil Jones a tout de même tenu à remercier ses supporters dans le communiqué. "J'aurais aimé pouvoir jouer plus. J'aurais aimé pouvoir donner plus aux nombreuses équipes avec lesquelles j'ai joué. Je dirai, du fond de mon cœur, j'ai fait tout ce que j'ai pu".