Manchester United : Phil Jones, 707 jours après

Cela fait 707 jours que Manchester United a joué contre les Tranmere Rovers en FA Cup, et c'est aussi la dernière fois que Phil Jones a joué pour le club à un niveau supérieur, jusqu'au 4 janvier 2022. Alors que Manchester United vit une crise défensive avec Harry Maguire, Victor Lindelof et Eric Bailly tous absents pour cause de blessure ou de maladie, Ralf Rangnick a été contraint de faire appel à l'homme oublié du club.

Retour tardif pour Phil Jones

Aujourd'hui, Jones est l'un des joueurs les plus anciens du club et on s'attend à ce qu'il parte dans un avenir proche, mais après tant de blessures, il était agréable de le voir débuter contre les Wolves lundi. La performance de Jones en première mi-temps contre les Wolves a été impressionnante, réalisant notamment un blocage crucial sur un tir de Francisco Trincao. Ce match était l'occasion pour Jones de se mettre sur le marché, United cherchant à se débarrasser de son salaire.