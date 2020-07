Manchester United : Paul Pogba fixe ses objectifs

Pogba veut aider Manchester United autant que possible



Manchester United a continué sur sa bonne dynamique en s'imposant face à Aston Villa, jeudi soir en Premier League. Lors de la victoire 3-0 de son équipe, Paul Pogba a inscrit un but sur une passe décisive d'un autre buteur, Bruno Fernandes. Cinquième de Premier League, Manchester United espère terminer dans les quatre premiers, afin de disputer la prochaine Ligue des champions.Au micro de Sky Sports, Paul Pogba a fixé les objectifs de Manchester United pour la fin de la saison. Le milieu de terrain ne manque pas d'ambition. "Je suis blessé depuis très longtemps, je me suis concentré sur moi pour revenir. Cette année, nous avons deux buts, gagner la Ligue Europa et la FA Cup, nous nous concentrons donc sur cela. Nous sommes vraiment contents de nous parce que nous savons que nous devons continuer. Nous parlons avant le match, à l'entraînement, Manchester est un grand club et nous voulons toujours garder ce niveau. Les performances des dernières semaines sont du niveau de Manchester United", a commenté le champion du monde 2018, avant d'affirmer : "J'avais essayé de marquer un but, mais ce n'était pas venu. Il est arrivé aujourd'hui (jeudi) et je suis très content d'aider l'équipe autant que possible. Nous devons continuer à travailler, il y a beaucoup à faire."