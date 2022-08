Cristiano Ronaldo a fait son retour sur les terrains lors du match nul (1-1) entre Manchester United et le Rayo Vallecano, disputé ce week-end à Old Trafford. Son comportement n’a cependant pas été irréprochable durant cet après-midi dominical. La star portugaise a manqué toute la tournée d'avant-saison de Manchester United en Asie et en Australie, invoquant des "problèmes familiaux" pour justifier son absence. Cependant, de nombreuses sources concordantes ont attesté que le quintuple Ballon d’Or boudait car il souhaitait quitter le club pour une autre formation disputant la Ligue des Champions.



Après être donc resté à l’écart pendant des semaines, CR7 a joué les 45 premières minutes du premier match d'Erik ten Hag à Old Trafford. L’ancien Merengue s'est procuré une occasion dans le jeu mais sa tentative est passée au-dessus de la barre. Il a été remplacé à la pause par le jeune Amad Diallo, lequel a ensuite signé l’unique but de MU juste après la reprise.

Not even waited for the final whistle 😮‍💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5

— Gaz (@CantonaManc) July 31, 2022

Cristiano Ronaldo était pressé

Selon le Manchester Evening News, Ronaldo et son compatriote Diogo Dalot ont été photographiés en train de quitter le stade à la 80eme minute du match. Un supporter a alors tenté de passer par-dessus la barrière et pour prendre "CR7" dans les bras mais la sécurité est intervenue. Le club a refusé de commenter si le départ précipité de Ronaldo a été approuvé par ten Hag, car cela ressemble à un manquement au code disciplinaire. Un autre joueur que lui se serait fait certainement taper sur les doigts pour une telle initiative. United joue son premier match de la saison de Premier League contre Brighton, dimanche prochain à Old Trafford. Ronaldo sera-t-il de la partie ? Le suspense est entier.