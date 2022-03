Manchester United n’oublie pas Harry Kane

Le joueur de 29 ans a retrouvé son meilleur niveau sous la direction d'Antonio Conte et Spurs espèrent que l'Italien pourra le garder au club. Mais Harry Kane n'a plus que deux ans à tirer de son contrat, ce qui pourrait inciter les Spurs à écouter les offres plutôt que de risquer de le perdre pour rien à la fin de son bail, selon le Mirror. United a besoin d'un avant-centre vedette car Cristiano Ronaldo a 37 ans et Edinson Cavani est devenu un joueur secondaire. Les Mancuniens risquent en outre de perdre la star du Borussia Dortmund Erling Haaland au profit de City ou du Real Madrid cet été.

Kane toujours visé par United

Harry Kane pourrait aussi avoir l'occasion de retrouver Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur des Spurs étant sur la liste des candidats de United pour devenir leur prochain entraîneur s'il quitte le PSG cet été. De quoi relancer une équipe de Manchester United à la recherche de stabilité depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson ?