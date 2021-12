Gary Neville, l'ancien arrière droit de Manchester United, a dézingué l'équipe entière des Red Devils suite à leur prestation contre Newcastle (1-1), ce lundi. L'ancien défenseur des Three Lions reconverti en tant qu'entraîneur, n'a pas mâché ses mots en qualifiant les hommes de Ralf Rangnick de "pleurnichards."

Neville très remonté contre les joueurs

"Ils n'ont pas fait une seule chose de bien en tant qu'équipe, et pas un seul joueur ne peut aller dire qu'il a fait son travail, ou même qu'il s'est rendu justice. Ils se plaignent les uns des autres... une bande de pleurnichards", a déclaré Neville auprès de Sky Sports.



L'Anglais n'a évidemment pas épargné Cristiano Ronaldo et son compatriote Bruno Fernandes, exprimant une certaine déception vis-à-vis d'eux. "Ce sont les deux joueurs les plus âgés. C'est dévastateur pour les jeunes joueurs quand les deux meilleurs joueurs regardent tous les autres joueurs comme s'ils n'étaient pas assez bons." Actuellement 7emes de Premier League avec huit victoires, quatre nuls et cinq défaites, les Mancuniens restent néanmoins invaincus depuis l'arrivée du technicien allemand au poste d'entraîneur, le 3 décembre dernier.