L'ancien ailier de Manchester United, Nani, continue de faire tourner les têtes à Orlando City, en MLS, mais il garde un œil sur ce qui se passe à Old Trafford. Après 230 apparitions sous le maillot du club anglais, au cours desquelles il a inscrit 41 buts et délivré 73 passes décisives, il est clair que Manchester United a toujours une place dans le cœur de l'homme de 34 ans.

Nani surveille toujours Manchester United

Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United l'été dernier et, aux yeux de Nani, c'est le meilleur endroit où il aurait pu aller. "Toujours", a déclaré Nani à The Athletic lorsqu'on lui a demandé s'il gardait toujours un œil sur Manchester United. "Si je n'ai pas un match au même moment, bien sûr. C'est spécial maintenant avec Cristiano. Évidemment, quand vous voyez les nouvelles et la situation de lui à la Juventus, vous pouviez imaginer qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour lui que d'y retourner. Dans ma tête, je savais qu'il pouvait partir. Je savais que les nouvelles seraient vraies, donc ce n'était pas tellement une surprise pour moi, a expliqué Nani."