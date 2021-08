Rio Ferdinand, ancienne vedette des Red Devils désormais consultant, veut voir l'attaquant français Anthony Martial réaliser son immense potentiel, lui qui est frustré de le voir régresser à Old Trafford. L'ancien Monégasque a toujours du mal à convaincre en tant qu'attaquant, alors qu'il dispute actuellement sa septième saison avec les Red Devils.

Martial frustre Ferdinand

"Je pense que la chose la plus frustrante à son sujet est qu'il a en fait régressé par rapport à sa première saison. Si vous êtes un joueur et que vous regardez quand il est entré en scène avec les deux buts contre Liverpool, vous vous dites : "Wow, qu'est-ce qu'on a signé là ?". Il n'a pas vraiment atteint ces sommets depuis", déplore l'ancien défenseur de MU. "En tant que joueur, j'aimerais pouvoir entrer dans sa tête et passer du temps avec lui. Tout le monde pense pouvoir influencer quelqu'un avec une conversation. Vous lui diriez : "Es-tu vraiment heureux de ce que tu fais, es-tu heureux de ta trajectoire ? En ce qui concerne le talent, d'après ce que les gens m'ont dit, je me souviens que Michael Carrick est allé le voir pour la première fois et a dit : 'Rio, ce gamin pourrait être l'un des meilleurs joueurs de la planète facilement, certaines des choses qu'il fait à l'entraînement vous coupent le souffle'", a encore regretté Rio Ferdinand sur la chaîne YouTube FIVE.