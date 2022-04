Manchester United : Maguire visé par une alerte à la bombe à son domicile

Grosse frayeur pour Harry Maguire. En effet, d'après les informations du Sun, le défenseur central de Manchester United a été visé par différentes menaces ces derniers jours et a notamment reçu un mail jugé « inquiétant. » Suite à cela, une alerte à la bombe a même été déclenchée à son domicile et la police du Cheshire est intervenue auprès de l'Anglais. « Dans les 24 dernières heures, Harry a reçu une sérieuse alerte contre sa maison familiale. Il l’a rapporté à la police qui se rapproche de l’affaire. La sécurité de sa famille et de ses proches est évidemment la priorité numéro une de Harry. Il continuera à se préparer pour le match de week-end comme d’habitude et nous ne communiquerons pas plus en détail pour le moment », a par la suite déclaré un porte-parole de Maguire, apparemment « en état de choc. » De son côté, la police de la région de Manchester a également réagi à cette affaire.

Une enquête ouverte par la police

« Le mercredi 20 avril, la police du Cheshire a été appelée pour signaler une alerte à la bombe à une adresse dans la région de Wilmslow. Aucune évacuation n'a été ordonnée, mais en guise de mesure préventive, un chien policier entraîné à la détection des explosifs a été amené à cette adresse cet après-midi, jeudi 21 avril, pour mener une fouille du jardin et des environs », a confié cette dernière, via un communiqué repris par les médias anglais. Pour l'heure, d'après les dernières informations, la police n'avait trouvé aucun objet suspect au domicile du Mancunien, ainsi qu'aux alentours. Alors qu'il connait une saison compliquée, à l'image des Red Devils, Maguire semble vouloir se focaliser sur la prochaine rencontre des siens en Premier League contre Arsenal, ce samedi (13h30). Un match très important pour les deux formations à la lutte pour une qualification en Ligue des Champions.