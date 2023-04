Manchester United : Luke Shaw prolonge avec les Red Devils

Juste récompense pour Luke Shaw. Sur ses réseaux sociaux, Manchester United a annoncé la prolongation de contrat de l’international anglais. Arrivé en 2014 en provenance de Southampton, le latéral gauche a connu des débuts contrastés avant de revenir au plus haut niveau ces derniers mois. Membre-clé du onze de départ d’Erik Ten Hag, Luke Shaw est désormais lié à Manchester United jusqu’en juin 2027, alors que son bail actuel prenait fin l’an prochain.

"Il y a une grande opportunité de créer quelque chose de spécial ici"



Sur le site officiel du club, Luke Shaw a réagi à la nouvelle et espère remporter de nombreux trophées dans les prochains mois : « Il y a neuf ans, j’ai signé dans ce club extraordinaire et je suis ravi de prolonger mon contrat. J’ai énormément grandi depuis mon arrivée à Manchester, tant en tant que personne qu’en tant que joueur ; je sais ce qu’il faut faire pour réussir dans un club comme celui-ci. Nous n’en sommes qu’au début de notre parcours sous la houlette du manager et de son équipe d’entraîneurs. Nous avons déjà connu le succès cette saison, mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Il y a une grande opportunité de créer quelque chose de spécial ici, et je vais tout donner pour en faire partie ».