Il a été le revenant de l'année du côté de la Premier League la saison dernière. Au frigo du côté de Manchester United, Jesse Lingard a été prêté à la mi-saison du côté de West Ham. Un bienfait incroyable pour l'offensif anglais qui s'est brusquement réveillé sous ses nouvelles couleurs pour claquer neuf buts et offrir quatre passes décisifs en seize matchs de Premier League. De retour à Manchester, il est prêt à rester, mais impose sa condition.



Pour l'international, rester à Old Trafford veut dire qu'il jouera dans l'équipe concoctée par Ole Gunnar Solskjaer. D'après The Times, c'est ce que Jesse Lingard attend comme assurance de la part de son entraîneur. Si jamais le tacticien norvégien ne pouvait pas le satisfaire, alors le joueur de vingt-huit ans serait prêt à envisager un départ. Ce dimanche face à Southampton (15h, 2e journée de Premier League), et en fonction des choix de Solskjaer, Lingard en saura un peu plus sur son avenir.