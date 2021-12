Jesse Lingard ne devrait pas quitter Manchester United à l'ouverture de la fenêtre des transferts en janvier. L'Anglais n'a fait que huit apparitions comme remplaçant en Premier League depuis son retour d'un prêt réussi à West Ham United à la fin de la saison dernière, et il n'a débuté que deux matchs pour United cette année - en Carabao Cup et en Ligue des Champions.

L'avenir de Lingard en question

Un retour à West Ham a été évoqué, tout comme un transfert plus au nord à Newcastle United, mais The Athletic rapporte que les Magpies n'ont pas l'intention de signer le joueur. Au contraire, le même média affirme que Lingard souhaite rester à Old Trafford jusqu'à la fin de la saison, dans l'espoir de s'imposer dans les plans du nouvel entraîneur Ralf Rangnick. Le contrat actuel de Lingard à United expire l'été prochain.