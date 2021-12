Le défenseur central français, qui a rejoint le club l'été dernier en provenance du Real Madrid, n'a actuellement aucune date de retour. Une situation qui suscite l'inquiétude à Old Trafford, selon un rapport de AS. Michael Carrick, l'entraîneur intérimaire de United après le départ d'Ole Gunnar Solskjaer, a simplement déclaré que l'idée qu'il puisse revenir cette semaine était impossible. "La rééducation de Raphael se passe très bien", a déclaré Carrick. "Il est sur la pelouse, mais il ne sera pas de retour à un moment donné cette semaine, pas question. Ce sera un peu plus loin que ça. Mais il progresse, ce qui est bien."

Varane inquiète

Manchester United a une période de Noël cruciale à venir. Les Mancuniens reçoivent Arsenal ce jeudi soir, et affronteront Crystal Palace, les Young Boys, Norwich City, Brentford, Brighton, Newcastle et Burnley avant la nouvelle année. Ils occupent actuellement la dixième place du classement de la Premier League, avec onze points d'avance sur la dernière place et quinze sur la première.