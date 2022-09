Depuis plusieurs saisons, et plus encore depuis la tentative avortée de création de la Super Ligue à laquelle leurs dirigeants avaient participé, les supporters de Manchester United réclament le départ des frères Glazer. Propriétaires du club mancunien, les richissimes américains sont accusés par les fans de faire couler lentement mais sûrement leur club fétiche. En attendant qu'une opportunité de rachat se présente, certains candidats attendent patiemment leur tour. Le milliardaire Jim Ratcliffe est l'un d'entre eux et il pourrait bénéficier d'un atout supplémentaire, en la personne de Lewis Hamilton.



Selon le Daily Mail, l'actuel propriétaire de l'OGC Nice n'est pas contre un rachat de Manchester United. Pour réaliser cela, l'appui de Lewis Hamilton est donc avancé. Le septuple champion du monde de Formule 1 ne serait pas contre une participation financière, sans pour autant mentionner spécifiquement le club mancunien. Dans des propos rapportés par le média anglais, le pilote s'est expliqué. "Je n'ai pas eu le temps de discuter avec Jim. [...] Je n'ai pas reçu d'appel de sa part pour me demander si je souhaitais m'impliquer dans un ce projet. En revanche, je souhaite m'impliquer davantage dans les équipes."

A Chelsea déjà

Une volonté qui a bien failli se confirmer matériellement lors du changement de propriétaire intervenu il y a quelques mois du côté de Chelsea. Mentionné comme soutien du candidat Martin Broughton, Hamilton avait finalement vu Todd Boehly emporter le morceau. Ce n'est que partie remise pour le champion automobile.