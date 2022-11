Manchester United : Les remarques de Fernandes contre Garnacho peu appréciées

L'ancien attaquant de Liverpool et de Benfica, Dean Saunders, a critiqué Bruno Fernandes pour son interview d'après-match après la victoire 1-0 de Manchester United sur la Real Sociedad jeudi soir.



Tout en faisant l'éloge du héros de la rencontre, le jeune Alejandro Garnacho, Fernandes a également révélé que l'international argentin U20 avait des problèmes de discipline durant la présaison.

« Pourquoi Bruno Fernandes a fait ça »

Saunders a indiqué que le milieu de terrain de United a eu tort de rendre publics les problèmes de son jeune coéquipier, déclarant sur talkSPORT : "Cela n'a pas de sens. Fernandes a l'habitude de dire ce genre de choses. Cela n'a pas de sens pour moi. Il n'a que 18 ans, il vient de marquer un but, il a eu un impact sur deux matchs. On ne dit pas ce genre de choses à la télévision. Vous dites ces choses en privé si vous voulez l'aider. Pas à la télévision. Cela peut vous faire du mal. Si les parents regardent... Si j'étais le manager, je me dirais : 'pourquoi tu dis ça ?'"



Garnacho était arrivé à Manchester United en 2020. Avant d’intégrer l’équipe première, il a joué pendant deux ans avec les U21. Aujourd’hui, il compte 5 apparitions avec les Red Devils, dont deux comme titulaire et pour un temps de jeu global de 182 minutes.