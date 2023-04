Manchester United : les Red Devils repassent à l'action pour Harry Kane

Manchester United passe à l'action. Les Red Devils veulent se renforcer en attaque lors du prochain mercato estival et pour cela, les dirigeants ont ciblé Harry Kane. Le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham et de la sélection anglaise pourrait quitter les Spurs et rejoindre les Red Devils en vue d'ouvrir enfin son armoire à trophées. Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2024 avec Tottenham, Kane pourrait cependant partir si les Spurs ne jouent pas la Ligue des Champions la saison prochaine. D'après les informations du Telegraph, Manchester United aurait commencé à se rapprocher du club londonien en vue de réussir à faire signer Kane.

Un transfert à 100 M€

Auteur de 274 buts en 429 matchs avec Tottenham, l'attaquant anglais pourrait mettre fin à sa longue aventure au sein du club londonien, lui qui n'a jamais rien gagné avec les Spurs. Ces derniers sont dans une mauvaise passe actuellement et la Ligue des Champions s'éloigne pour eux, ce qui pourrait pousser Kane au départ. Le joueur de 29 ans n'aurait d'ailleurs toujours pas rempilé avec Tottenham et il souhaiterait prendre son temps à ce sujet.

Mais d'après le Telegraph, Daniel Levy, le président de Tottenham, n'écoutera pas les offres en dessous de 100 millions de livres pour Kane concernant les clubs anglais et cela pourrait être un frein aux yeux des dirigeants de Manchester United. Autant dire que le dossier Kane pourrait être bouillant cet été.