Manchester United : les Red Devils proposent de l'argent à Maguire ... pour le faire partir

Manchester United et Harry Maguire, c'est peut-être bientôt la fin. Le défenseur international anglais et capitaine des Red Devils vit peut-être ses derniers moments au sein du club mancunien puisque les dirigeants souhaiteraient le faire partir cet été. Avec encore deux ans de contrat, Maguire se verrait bien rester chez les Red Devils sauf que les dirigeants seraient prêts à lui verser un gros chèque afin qu'il s'en aille.

D'après le Daily Mail, les dirigeants de Manchester Unite proposeraient près de 11,6 millions d’euros à leur défenseur de 30 ans afin qu’il quitte le club cet été, alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat (jusqu’en 2025). Une somme folle, qui équivaut à peu près à une année de salaire pour Maguire, recruté à l’été 2019 à Leicester pour 87 millions d’euros.

Ten Hag n'en veut plus

Sauf qu'au vu des prestations désastreuses de Maguire avec United ces derniers mois, le club mancunien veut se débarrasser de l'international anglais. Surtout que Maguire ne rentre pas dans les plans d'Erik Ten Hag. Ce dernier lui préfère Raphaël Varane, Victor Lindelöf, Luke Shaw ou Lisandro Martinez. Maguire a cependant joué 31 matchs cette saison (toutes compétitions confondues), sauf qu'il était souvent remplaçant. Titulaire à seulement à huit reprises en Premier League, il n’a été aligné qu’une seule fois lors des sept dernières journées (dont quatre où il est resté sur le banc). Autant dire que United veut se séparer de son défenseur anglais et au plus vite. Reste à voir si Maguire acceptera ce chèque ou non.