Manchester United : Les premiers mots de Wout Weghorst à Manchester United

Manchester United a annoncé l'arrivée de l'attaquant néerlandais Wout Weghorst en provenance de Besiktas. Auteur de huit buts et quatre passes décisives en championnat avec le club turc, le quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde espère bien apporter un style différent aux attaquants des Red Devils. À 30 ans, c'est la première fois qu'il signe dans un club d'un tel standing. Voici ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs :

"C'est bon pour moi d'être ici. Je pense aussi, pour être honnête, que c'est le bon moment. Je parle en tant footballeur, j'ai 30 ans maintenant et j'ai déjà connu la Premier League. Cela n'a pas été aussi réussi que je l'espérais. J'avais hâte de revenir ici car, à mon avis, c'est toujours la plus grande compétition du monde. Jouer pour l'un des plus grands clubs d'Angleterre, pour moi le plus grand club, c'est incroyable. Et je pense aussi qu'en tant que joueur de football mais aussi en tant qu'être humain, au stade où je suis maintenant, avec la philosophie que j'ai, je suis prêt pour ça. C'est le bon moment pour le faire. C'est un grand défi."

La meilleure saison de sa carrière a eu lieu lorsqu'il évoluait sous les couleurs de Wolfsburg en Allemagne. Il y avait inscrit 20 buts et délivré huit passes décisives en 34 matchs de championnat. Il est un joueur très apprécié par son compatriote et désormais entraîneur : Erik Ten Hag.