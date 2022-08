Cet été, Manchester United a perdu cinq joueurs de l'équipe première, Paul Pogba, Nemanja Matic, Juan Mata, Jesse Lingard et Edinson Cavani, mais n'a jusqu'à présent signé que trois joueurs en réponse à ces départs - Christian Eriksen, Lisandro Martinez et Tyrell Malacia. Selon le Mirror, un noyau de joueurs expérimentés, dont Cristiano Ronaldo, le capitaine Harry Maguire, Marcus Rashford, Luke Shaw et Bruno Fernandes, ont fait savoir à la hiérarchie du club qu'ils avaient besoin d'aide sous la forme de nouvelles recrues avant la fermeture de la fenêtre le 1er septembre prochain.

Ronaldo veut des recrues

Les joueurs seniors de Manchester United estiment que le manque d'action décisive du club sur le marché des transferts cet été leur laisse peu d'espoir de se battre pour le Top 4. Après deux défaites lors de ses deux premiers matchs de Premier League, les Red Devils occupent la dernière place du classement.