Arrivé en 2016 du côté de Manchester United en provenance de la Juventus Turin, Paul Pogba ne se sent visiblement pas heureux à Old Trafford. Présent au rassemblement des Bleus à Clairefontaine, avant d'affronter la Côte d’Ivoire, vendredi à Marseille, il s'est confié auprès du Figaro. La saison de son club - 6ème de Premier League, éliminé en 8èmes de finale de la Ligue des Champions, et qui terminera sans le moindre titre - a été évoquée avec des regrets par le milieu de terrain âgé de 29 ans.

Une ambition de trophées pour Pogba... à Manchester United ou ailleurs



"Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées", a-t-il affirmé dans des propos relatés par RMC Sport, alors qu'il n'a plus rien remporté depuis 2017 avec les Red Devils - League Cup et Ligue Europa. Si sur le plan des titres, le champion du monde 2018 a abordé sa frustration, elle est également valable concernant son rôle sur le terrain, qui tranche avec celui qu'il occupe chez les Bleus, à ses yeux.

"À Manchester United, est-ce que j'ai vraiment un rôle ?"



"En fait, c’est simple, chez les Bleus, je joue, et, en plus, à mon poste. Je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach, des joueurs. C’est normal, de ressentir cette différence avec Manchester, car c’est dur d’être régulier quand tu changes souvent de poste, de système de jeu ou de partenaires. (...) Mais, sur le sélectionneur, on s’entend très bien, il m’a confié un rôle que je connais, mais, à Manchester United, est-ce que j’ai vraiment un rôle? Je pose la question et je n’ai pas la réponse", a commenté Pogba.





Si d'aventure il devait quitter Manchester United cet été, le natif de Lagny-sur-Marne ne garderait pas que des mauvais souvenirs sur le plan sportif, car il a également dévoilé être passé par des épisodes de dépression. "À titre personnel, cela a commencé quand j’étais avec José Mourinho à Manchester. Tu te poses des questions, tu te demandes si tu es fautif, car tu n’as jamais vécu ces moments dans ta vie". Les oppositions face à la Côte d’Ivoire, vendredi, puis l'Afrique du Sud, mardi, dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2022 devraient faire du bien à un Pogba marqué.