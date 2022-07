Manchester United : "Le roi" Ronaldo annonce son retour pour dimanche

Nouvel épisode dans le feuilleton Cristiano Ronaldo. Non-retenu lors de la préparation en raison d'un motif familial, le quintuple Ballon d'Or a affiché plus tôt durant l'été ses envies de départ de Manchester United, notamment afin de disputer la Ligue des Champions lors de l'exercice 2022-2023. Alors qu'il ne participera pas samedi au match amical face à l’Atlético de Madrid à Olso, au même titre que Raphaël Varane, touché musculairement, l'attaquant âgé de 37 ans a surpris son monde, ce vendredi soir avec un message posté sur Instagram.

"Dimanche le roi joue"

La formation entraînée par Erik ten Hag aura un ultime match de préparation à jouer, dimanche à Old Trafford face au Rayo Vallecano (17 heures), et Ronaldo a annoncé son retour de façon limpide : "Domingo o rei joga", a-t-il écrit en portugais, soit, en français, "Dimanche le roi joue". Sous contrat jusqu'en 2023, l'attaquant a été au centre des rumeurs ces dernières semaines, voyant les courtisans (Chelsea, PSG, Bayern Munich...) se retirer du dossier de façon progressive.



Un peu plus tôt dans la journée de ce vendredi, il avait tancé la presse autour de son avenir. "Impossible de ne pas parler de moi pendant un jour, disait-il en réponse à une publication sur ses supposées envies de départ. Sinon la presse ne gagnerait pas d’argent. Vous savez que si vous ne mentez pas, vous ne pouvez pas attirer l'attention des gens", avait souligné Ronaldo, avant de conclure : "Continuez jusqu’au jour où vous obtiendrez de bonnes informations". Reste à savoir si il sera donc convoqué pour le dernier match de la préparation des Red Devils avant la reprise de la Premier League, programmée pour le 7 août prochain, face à Brighton, à Old Trafford.