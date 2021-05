Manchester United : Le frère de Pogba aimerait le voir au Barça

Le futur de Paul Pogba, en fin de contrat en juin 2022 avec Manchester United, est un sujet qui semble éternellement propice à l'incertitude. Le milieu de terrain âgé de 28 ans a l'occasion de terminer sa saison en club avec un trophée, car les Red Devils affronteront Villarreal, mercredi prochain à Gdańsk, en Pologne, pour la finale de la Ligue Europa (21 heures). Souvent associé aux plus grands clubs à travers l'Europe, le natif de Lagny-sur-Marne n'a jamais été du genre à renier ses ambitions, même si il ne s'est pas prononcé sur son avenir, alors qu'il brille ces deux derniers mois en Premier League et demeure un élément indispensable aux yeux de son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, qui l'a titularisé à 21 reprises sur le plan national.

"J'espère qu'il signera au Barça"



Qu'importe que Paul Pogba ne parle pas de son avenir car c'est son frère, Mathias, qui a pris la parole. Consultant pour l’émission espagnole El Chiringuito, il a ainsi évoqué son souhait à propos des perspectives futures de Paul. L'actuel joueur de Tabor Sezana (Slovénie) a clamé : "Qu’il gagne déjà la Ligue Europa, après nous parlerons. Je ne sais rien", a-t-il assuré dans un premier temps. Sondé sur l'intérêt du Barça, il s'est ensuite montré plus bavard, avouant qu'il "aimerait" un tel futur. "Je le signerai demain si c'est la question. J'espère qu'il signera au Barça".





Dans cette optique éventuelle, les mots prononcés par Joan Laporta, le président du club catalan, pourraient être significatifs. Suite à la saison décevante du Barça (avec une maigre Coupe du Roi au palmarès), le dirigeant a promis un nouveau cycle. "Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et l'heure est venue d'entrer dans un processus de renouvellement.Dès la semaine prochaine, certaines décisions seront prises afin de bâtir une équipe plus compétitive pour la saison prochaine, afin de remporter la C1 et la Liga", a-t-il expliqué à Sport. Avec Paul Pogba dans l'entrejeu ?