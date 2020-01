Ole Gunnar Solskjaer, le manager de Manchester United, s’est enflammé la semaine dernière en comparant son jeune attaquant, Marcus Rashford, à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo. En raison d’un simple saut réussi et suivi d’un coup de casque victorieux, le coach des Diables Rouges avait indiqué que son protégé était sur les traces du buteur portugais. Une opinion qui a été beaucoup relayée en Angleterre, et qui n’a pas nécessairement plu à tout le monde. Robin Van Persie fait partie de ceux qui ont jugé le parallèle trop osé.

Van Persie : « Prends des choses mais ne copie pas »

L’ancien buteur de Manchester United a réagi lors d’une intervention sur BT Sport, la chaine pour laquelle il officie comme consultant. Et il l’a fait en s’adressant à directement à Rashford. « J'ai vu tellement de joueurs qui se prenaient ou voulaient être quelqu’un d’autre, mais ça ne fonctionne pas, a-t-il confié. Si vous pouvez apprendre des petites choses, tant mieux. Mais il ne faut pas essayer de les imiter ou de les copier ». Venant de quelqu’un qui a marqué 144 buts en Premier League, finissant à deux reprises meilleur buteur de ce championnat, ce conseil semble bon à prendre.