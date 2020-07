Manchester United : L’Angleterre est sous le charme de Greenwood

Il est l’une des sensations de cette fin de saison en Angleterre. Mason Greenwood, 18 ans, fait le bonheur de Manchester United depuis la reprise de la Premier League. Auteur d’un but et d’une passe décisive, lors du succès de son équipe face à Brighton ce mardi, le jeune attaquant anglais a reçu les louanges de son entraîneur en conférence de presse.

« Qu’il débute sur le banc ou qu’il soit titulaire, il est performant. Il progresse de manière fantastique, cette saison, alors je dirais que pour lui, le ciel est la seule limite. Il pourrait encore jouer dans notre équipe de Youth Cup. C’est encore un jeune garçon et nous devons prendre soin de lui. Il est en avance par rapport au joueur que j’étais à 18 ou 19 ans. Il a un don naturel pour marquer des buts » a ainsi souligné Ole Gunnar Solskjaer ce vendredi.



Berbatov le compare à Cristiano Ronaldo

Et l’ancien buteur norvégien n’est pas le seul à faire l’éloge du natif de Bradford. Interrogé par le Times, Dimitar Berbatov, ancienne gloire des Reds Devils, n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pensait de Mason Greenwood. « Lors du match contre Brighton, Greenwood a joué comme Cristiano Ronaldo. Il a un bon pied gauche et une grosse intelligence de jeu. Je ne pense pas que MU doit acheter plus d’attaquants, car ils possèdent Mason Greenwood dans l’équipe ». Une comparaison qui devrait ravir l’international espoir anglais qui aura une nouvelle occasion de briller lors de la réception de Bournemouth ce samedi à 16 heures.