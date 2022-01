Cristiano Ronaldo n’est à Manchester United que depuis quelques mois, mais voilà que les rumeurs d’une possible rupture circulent dans la presse. Il se murmure que la star portugaise ne serait plus très contente chez les Red Devils et qu’elle chercherait à changer d’air dès que possible. Des bruits sans le moindre fondement si l’on en croit les attestations faites par Jorge Mendes.

Cristiano Ronaldo ne compte pas bouger

S’exprimant pour Sky Italia, le célèbre agent a affirmé que « Cristiano Ronaldo est très heureux à Man United ». « Il va continuer avec ses solides et excellentes performances, comme toujours durant sa carrière. Il fera une excellente saison pour lui, j'en suis sûr », a-t-il poursuivi. Pour rappel, CR7 s’était engagé pour une durée de deux saisons avec MU. Un contrat qu’il compte donc bien honorer.



Manchester United ne réalise pas une campagne très convaincante, et c’est ce qui a notamment conduit le board du club à se séparer d’Ole Gunnar Solskjaer au profit de Ralf Rangnick. Collectivement, l’équipe patauge, mais Ronaldo, lui, n’a pas grand-chose à se reprocher en terme de rendement. Depuis son retour à Old Trafford, il a réussi à trouver le chemin des filets à 14 reprises (et signé 3 passes décisives). Son efficacité a été pour beaucoup dans la qualification des Diables Rouges pour les 8es de finale de la C1.