Mondher Kebaïer parle des probables futures arrivées de Hannibal Mejbri (Manchester United) et Anis Ben Slimane (Brondby) en EN 🇹🇳

📹 : Diwan FM pic.twitter.com/VjKuJ8mjqx



— Les Aigles de Carthage 🇹🇳🦅 (@LADCOfficiel) June 17, 2020

. Deux milieux de terrain font actuellement l'objet d'une cour assidue : celui de Bröndby (L1 danoise)et celui de Manchester United. Le sélectionneur Mondher Kebaïer l'a confirmé, en marge des rassemblements de la sélection actuellement organisés à Tunis. « Le président de la Fédération tunisienne de football et moi avons visité Ben Slimane au Danemark. Nous avons discuté et avons mis en place un plan d’action. Concernant Mejbri, le joueur et ses parents étaient contents de savoir que la porte de la sélection est ouverte. Pour le moment, il a besoin de gérer sa situation à Manchester United. J’espère que nous allons atteindre notre objectif », a déclaré le coach des Aigles de Carthage à Diwan FM.Pour rappel,et compte 7 sélections avec l'équipe nationale U20 du Danemark, sa terre natale, et 2 avec son homologue tunisienne. Quant à, il. Natif d'Ivry-sur-Seine en région parisienne, cet ancien du centre de formation monégasque a déjà été sélectionné à 15 reprises avec les U16 et U17 français.