Wayne Rooney a parlé de plusieurs de ses anciens coéquipiers de Manchester United lors d'un événement exclusif à Manchester samedi soir, et ses commentaires sur Ferdinand ont été repris et largement partagés. "Rio [Ferdinand] était un excellent joueur, mais arrogant", a déclaré Rooney. "Vous êtes payé très cher à Manchester United pour mettre le ballon dans le filet, alors faites-le. Je lui ai dit : "Fais ton travail et donne-moi le ballon, donne le ballon à Cristiano Ronaldo et arrête de rester là à faire n'importe quoi. Rio est un bon garçon mais il oubliait parfois qu'il était un défenseur."

La réponse de Rio Ferdinand au commentaire de Rooney

Ferdinand a depuis répondu à ces commentaires, dans son émission Vibe with Five sur YouTube, et il a en fait révélé ses propres frustrations à l'égard de Rooney. "Je lui disais : "Tire, mec, ne fais pas toutes ces passes fantaisistes et laisse Scholesy [Paul Scholes] et les autres faire ça", se souvient l'ancien défenseur central. "Je veux que tu sois là-haut, que tu sois tranchant et que tu tires. Sois décisif. Wazza [Rooney] pouvait marquer deux buts dans un match mais ne pas être impliqué dans le jeu".

